 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

Сюжет
Военная операция на Украине
Усмань, Липецкая область
Усмань, Липецкая область (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Власти Липецкой области отменили проведение массовых развлекательных мероприятий в регионе на фоне обострения приграничной обстановки, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. «Культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например концертов, проводить в регионе будем», — продолжил глава региона. Они будут проходить с соблюдением мер безопасности и заканчиваться до 20:00, пояснил Артамонов.

В Курской области отменили все массовые мероприятия
Политика
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои. На фоне столкновений усилились атаки на приграничные регионы. В частности, в ночь на 14 августа над Россией сбили 117 беспилотников и четыре ракеты. Липецкая область также регулярно попадает под атаки. Минувшей ночью в области действовала угроза атаки дронов.

Одна из самых крупных атак на регион за последнее время произошла ночью 9 августа, тогда военные уничтожили 19 беспилотников. Пострадали девять человек, один из них позднее скончался в больнице. Повреждения получили более 100 домов.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Липецкая область массовые мероприятия отмена
Материалы по теме
Минобороны отчиталось еще об одном сбитом за день дроне в Курской области
Политика
Для эвакуации жителей Курской области привлекут машины инкассаторов
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 17:47
Жителей 183 населенных пунктов Сумской области решили эвакуироватьПолитика, 18:27
Посол рассказал, когда в Иране заработают карты «Мир»Финансы, 18:23
Пенсионный фонд Норвегии заработал $138 млрд благодаря техсекторуИнвестиции, 18:15
В РПЦ сообщили о разрушении второго храма в Курской областиПолитика, 18:12
«Ювентус» расторг контракт с основным голкипером после семи лет в клубеСпорт, 18:07
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятияПолитика, 18:04
МегаФон проанализировал данные о DDoS‑атаках с начала годаПресс-релиз, 18:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Покинувшие Курскую область россияне рассказали СК о жестокости ВСУПолитика, 17:59
Чемпиону России по боксу сделали вторую операцию после нападения в КрымуСпорт, 17:45
Мосбиржа возобновила работу фондового рынка после сбояИнвестиции, 17:42
Два бомбардировщика Ту-22 выполнили 5-часовой полет над Балтийским моремПолитика, 17:41
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Названы товары для ремонта и строительства с высокой долей импортаНедвижимость, 17:37
«Укрэнерго» сообщило о повреждении двух энергообъектов на севере и югеОбщество, 17:35