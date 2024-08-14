В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

Усмань, Липецкая область (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Власти Липецкой области отменили проведение массовых развлекательных мероприятий в регионе на фоне обострения приграничной обстановки, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения. «Культурно-просветительские, спортивные или направленные на пропаганду семейных ценностей мероприятия без ярко выраженной развлекательной части, например концертов, проводить в регионе будем», — продолжил глава региона. Они будут проходить с соблюдением мер безопасности и заканчиваться до 20:00, пояснил Артамонов.

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои. На фоне столкновений усилились атаки на приграничные регионы. В частности, в ночь на 14 августа над Россией сбили 117 беспилотников и четыре ракеты. Липецкая область также регулярно попадает под атаки. Минувшей ночью в области действовала угроза атаки дронов.

Одна из самых крупных атак на регион за последнее время произошла ночью 9 августа, тогда военные уничтожили 19 беспилотников. Пострадали девять человек, один из них позднее скончался в больнице. Повреждения получили более 100 домов.