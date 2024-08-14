Минобороны отчиталось еще об одном сбитом за день дроне в Курской области

Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области один украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дрон был уничтожен в 14:45 мск.

Другой украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был сбит около 11:10 мск.

Кроме того, этой ночью российские военные уничтожили в регионе 37 дронов и четыре тактические ракеты. Перед этим, около 1:30, в области прозвучала серия взрывов, действовал режим ракетной опасности.

Всего за прошедшую ночь в российских регионах были сбиты 117 украинских беспилотников.