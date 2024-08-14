Для эвакуации жителей Курской области привлекут машины инкассаторов

Жителей приграничных районов Курской области будут вывозить на инкассаторских машинах. 12 августа врио губернатора утверждал, что более 180 тыс. человек нуждаются в эвакуации

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Жителей приграничных районов Курской области будут эвакуировать в том числе на инкассаторских машинах, сообщили РБК в пресс-службе объединения «Росинкас».

Эти мероприятия проводятся во взаимодействии с региональными властями, подчеркнули в «Росинкасе».

В компании отметили, что обслуживание клиентов в рамках договоров будет производиться по мере высвобождения ресурсов. В организации также заявили о готовности задействовать для эвакуации жителей Курской области машины и сотрудников своих подразделений в Белгороде, Брянске и Воронеже.

С 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В регионе объявлены режимы ЧС федерального уровня и КТО. В Киеве называли целью операции усиление своей позиции на переговорах. Минобороны России отчитывалось об уничтожении до 2,3 тыс. военнослужащих ВСУ за время боевых действий.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов говорил, что под контролем Украины находится 28 населенных пунктов. Также, по его словам, приграничные районы покинули свыше 120 тыс. человек, в эвакуации нуждаются еще более 180 тыс. жителей. Президент России Владимир Путин пообещал выплатить всем вынужденно покинувшим свои дома по 10 тыс. руб.