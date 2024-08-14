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Военная операция на Украине ,  
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Запорожская АЭС допустила демонтаж поврежденной дронами ВСУ градирни

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Военная операция на Украине

Администрация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявила о необходимости оценки влияния пожара на целостность пострадавшей в результате атаки ВСУ градирни, а также допустила ее демонтаж, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Запорожская АЭС проинформировала группу о необходимости оценки воздействия пожара на целостность конструкции градирни №1 и о том, что может возникнуть необходимость в ее демонтаже», — говорится в сообщении.

МАГАТЭ отчиталось об итогах осмотра ЗАЭС после пожара
Политика
Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Пожар на ЗАЭС начался 11 августа. В «Росатоме» сообщили, что по объекту нанесли удар с помощью двух беспилотников, пожар был потушен спустя несколько часов после атаки. Одна из двух градирен полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, отметили на ЗАЭС. Инцидент не повлиял на работу станции, так как она остановлена.

По данным МАГАТЭ, риска повышенного уровня радиации нет, также отсутствует угроза ядерной безопасности.

Глава агентства Рафаэль Гросси, в свою очередь, заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». МИД России призвал мировое сообщество принять срочные меры в отношении Украины после атаки.

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