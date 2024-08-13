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Военная операция на Украине ,  
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МАГАТЭ отчиталось об итогах осмотра ЗАЭС после пожара

МАГАТЭ пока не определило причину пожара на ЗАЭС
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Военная операция на Украине

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) провело осмотр Запорожской атомной электростанции после пожара и опубликовало отчет по его итогам.

«Основываясь на наблюдениях, команда оценила, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни (Установка для охлаждения воды. — РБК)», — сказано в сообщении.

Команда не смогла сделать окончательные выводы о причине пожара на основе наблюдений.

Во время осмотра охладительной системы специалисты пришли к выводу, что основная часть повреждений пришлась на внутреннюю часть башни на высоте около 10 м.

Ядерная безопасность электростанции не пострадала, так как градирни в настоящее время не работают. Команда провела радиационный мониторинг в районе охладительных систем и реакторов и не подтвердила никаких признаков повышенного уровня радиации.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Пожар на ЗАЭС начался 11 августа. В «Росатоме» сообщили, что по объекту нанесли удар с помощью двух беспилотников, пожар был потушен спустя несколько часов после атаки. Градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, отметили на ЗАЭС. Инцидент не повлиял на работу станции, так как она остановлена.

В «Росатоме» уточнили, что в результате атаки была серьезно повреждена градирня, а ее внутренним конструкциям был нанесен серьезный ущерб.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». МИД России призвал мировое сообщество принять срочные меры в отношении Украины после атаки.

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