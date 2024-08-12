Захарова призвала к международной реакции против Киева из-за удара по АЭС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество принять срочные меры в отношении Украины после атаки на Запорожскую АЭС. Об этом она заявила в эфире «Первого канала».

«Вспомните, сколько уже времени, а это уже не первый год, Российская Федерация призывает международное сообщество принять срочные меры воздействия на киевский режим и его западных покровителей», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

По ее мнению, для Украины и западных стран, включая США и Великобританию, атомные станции являются «средством и инструментом ведения террористической деятельности».

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Глава региона обвинил в произошедшем ВСУ. По данным «Росатома», два украинских беспилотника атаковали одну из градирен станции.

Пожар потушили к полуночи. В итоге вся градирня АЭС выгорела, но, как отметили в пресс-службе станции, угрозы обрушения нет. В МАГАТЭ уточнили, что риска повышенного уровня радиации нет, также отсутствует угроза ядерной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Захарова обвинила украинские власти в «ядерном терроре на континенте».