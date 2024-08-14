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Военная операция на Украине ,  
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Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности

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Военная операция на Украине

В Липецкой области действует режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Угроза атаки дронов также объявлена в Курской и Воронежской областях.

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Последний раз до этого режим воздушной опасности действовал в Липецкой области ночью 11 августа.

Ранее регион подвергся массированной атаке дронов в ночь на 9 августа. Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над Липецкой областью. По словам Артамонова, в результате удара пострадали девять человек.

Позднее в больнице скончался пострадавший при атаке дронов. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Пострадавшего прооперировали, однако травма и ее осложнения оказались несовместимы с жизнью.

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Теги
Игорь Артамонов Липецкая область Воздушная тревога дроны ВСУ
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