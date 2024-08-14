Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности
В Липецкой области действует режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Угроза атаки дронов также объявлена в Курской и Воронежской областях.
Последний раз до этого режим воздушной опасности действовал в Липецкой области ночью 11 августа.
Ранее регион подвергся массированной атаке дронов в ночь на 9 августа. Минобороны отчитывалось об уничтожении 19 беспилотников над Липецкой областью. По словам Артамонова, в результате удара пострадали девять человек.
Позднее в больнице скончался пострадавший при атаке дронов. Мужчина поступил в больницу с осколочным проникающим ранением головы. Пострадавшего прооперировали, однако травма и ее осложнения оказались несовместимы с жизнью.
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