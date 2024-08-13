Жителей Курской области предупредили об опасности атаки дронов
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Глава региона также добавил, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Ранее 13 августа вечером в Курской области была объявлена ракетная опасность, которая продлилась 10 минут.
До этого опасность ракетной атаки несколько раз объявляли ночью, за рабочее время это произошло первый раз.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения, также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов, а также двух районов, соседствующих с Курской АЭС, эвакуируются жители. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что всего нужно вывезти 180 тыс. человек, из них 121 тыс. уже уехали.
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