Жителей Курской области предупредили об опасности атаки дронов

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее 13 августа вечером в Курской области была объявлена ракетная опасность, которая продлилась 10 минут.

До этого опасность ракетной атаки несколько раз объявляли ночью, за рабочее время это произошло первый раз.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения, также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов, а также двух районов, соседствующих с Курской АЭС, эвакуируются жители. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что всего нужно вывезти 180 тыс. человек, из них 121 тыс. уже уехали.