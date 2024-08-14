Губернатор рассказал о сбитых в Воронежской области дронах ВСУ
В Воронежской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.
Ранее вечером 13 августа в 21:56 мск в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Жителей предупредили о работе ПВО. Угроза атаки дронов также объявлена в Курской и Липецкой областях.
Прошлой ночью в области тоже действовал такой режим. В небе над регионом сбили один дрон, данных о пострадавших или повреждениях не было.
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