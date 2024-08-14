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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал о сбитых в Воронежской области дронах ВСУ

Губернатор Гусев рассказал о нескольких сбитых в Воронежской области дронах ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

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Фото:Минобороны России

Ранее вечером 13 августа в 21:56 мск в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Жителей предупредили о работе ПВО. Угроза атаки дронов также объявлена в Курской и Липецкой областях.

Прошлой ночью в области тоже действовал такой режим. В небе над регионом сбили один дрон, данных о пострадавших или повреждениях не было.

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Александр Гусев Воронежская область дроны ВСУ
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