Губернатор Гусев рассказал о нескольких сбитых в Воронежской области дронах ВСУ

Губернатор рассказал о сбитых в Воронежской области дронах ВСУ

В Воронежской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Губернатор подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

Ранее вечером 13 августа в 21:56 мск в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Жителей предупредили о работе ПВО. Угроза атаки дронов также объявлена в Курской и Липецкой областях.

Прошлой ночью в области тоже действовал такой режим. В небе над регионом сбили один дрон, данных о пострадавших или повреждениях не было.