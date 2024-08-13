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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

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Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

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Прошлой ночью в области тоже действовал такой режим. В небе над регионом сбили один дрон, данных о пострадавших или повреждениях не было.

Также опасность атаки беспилотников в ночь с 12 на 13 августа объявляли в Курской области, там сбили 12 дронов. Еще один БПЛА был уничтожен в Белгородской области.

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Воронежская область беспилотники Военная операция на Украине
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