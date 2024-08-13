В Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.
Прошлой ночью в области тоже действовал такой режим. В небе над регионом сбили один дрон, данных о пострадавших или повреждениях не было.
Также опасность атаки беспилотников в ночь с 12 на 13 августа объявляли в Курской области, там сбили 12 дронов. Еще один БПЛА был уничтожен в Белгородской области.
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