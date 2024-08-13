Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-27 и Ми-8
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили истребитель Су-27 и сбили вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
По данным ведомства, самолет Су-27 был уничтожен на аэродроме базирования. Кроме того, российские силы поразили три пусковые установки, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300ПТ и скопления украинских военных и их техники в 146 районах.
Также российские средства ПВО за сутки сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer, четыре реактивных снаряда американского HIMARS и 52 беспилотника, из них 19 вне зоны проведения военной операции.
Утром Минобороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили 14 БПЛА самолетного типа в российских регионах: 12 — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.
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