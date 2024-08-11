Кадыров: Россия уничтожила колонну техники и личный состав ВСУ в Курской области

Кадыров заявил об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области

Колонну военной техники и личный состав ВСУ уничтожили спецназ «Ахмат» и 10-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. По словам Кадырова, украинские военные пытались доставить на позиции боеприпасы и другое оружие

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Российские военные уничтожили в Курской области колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с личным составом, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Колонну и личный состав уничтожили спецназ «Ахмат» и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, уточнил он. Выживших украинских военных заблокировали неподалеку от места боевого соприкосновения.

По словам главы региона, украинские военные пытались доставить на позиции боеприпасы и другое вооружение.

Бои в Курской области идут с утра 6 августа. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек с приграничных территорий. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинских сил «захват участка территории Суджанского района».

Днем 11 августа российское Минобороны сообщило о пресечении попыток украинских сил прорваться у сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь, расположенных в Кореневском районе к западу от Суджанского. Также попытки прорыва предотвратили в Беловском районе.

В Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). В регион перебрасывают дополнительные подразделения, в частности из Запорожской области.