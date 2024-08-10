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Военная операция на Украине ,  
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«Искандер» уничтожил командный центр ВСУ в Курской области

Минобороны: «Искандер» уничтожил командный центр ВСУ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Командный состав подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в Курской области ракетным комплексом «Искандер-М», сообщили в Минобороны. Эта бригада ранее участвовала в боях в ДНР, Сумской и Харьковской областях

Российские военнослужащие нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и уничтожили командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, погибли 15 человек из числа командного состава подразделения бригады.

В недавних сводках Минобороны сообщалось об ударах по 22-й механизированной бригаде ВСУ. 16 июня и 20 июля удары наносились по ее подразделениям в ДНР (в районах населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой Народной Республики). 10 июля 22-я бригада упоминалась в контексте боев в Херсонской области (в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области). 7 августа она упоминается уже в контексте боев в Харьковской области (в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора).

По данным ведомства, военнослужащие именно этой бригады в количестве до 300 человек начали атаку на Курскую область 6 августа.

С того дня в регионе продолжаются бои. Минобороны отчитывалось, что за минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники на курском направлении. Минобороны также отчитывалось об ударах по резервам ВСУ в соседней Сумской области.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинцев «захват участка территории Суджанского района». 7 августа он отчитывался об остановке продвижения противника. Мэр Суджи Виталий Слащев утверждает, что город не перешел под контроль ВСУ.

В ночь на 10 августа в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим КТО. В последней также действует режим ЧС федерального характера.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Курская область
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