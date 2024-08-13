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Военная операция на Украине ,  
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Су-34 ночью ударили по позициям ВСУ в курском приграничье. Видео

Минобороны показало удары Су-34 по позициям ВСУ в курском приграничье
Сюжет
Военная операция на Украине

Су-34 ночью ударили по позициям ВСУ в курском приграничье. Видео
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Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ночью ударили по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные прорвались на территорию региона. 12 августа врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, в них остались около 2 тыс. местных жителей.

Утром следующего дня замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил, что бесконтрольное передвижение украинских подразделений в Курской области уже остановлено.

10 августа Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва в районах Курской области со стороны мобильных групп ВСУ.

Удары по группам украинских военных в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки нанесли силами подразделений группировки войск «Север», подошедших на места резервов, авиации и артиллерии. Живую силу и технику ВСУ поразили в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.

По данным Минобороны, за 24 часа потери украинской армии в районе Курской области составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на этой территории ВСУ лишились 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

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Теги
Минобороны Су-34 ВСУ Курская область авиабомба
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