Минобороны: над российскими регионами за ночь уничтожены 14 дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 14 дронов над регионами России за ночь

Фото: Минобороны России

Над территорией нескольких регионов России за прошедшую ночь силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», — говорится в сообщении ведомства.

Регионы России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, накануне в Воронежской области сбили украинский дрон. Никто не пострадал.

В ночь на 11 августа над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников. Тогда около 100 жителей города временно остались без электричества из-за ряда повреждений.



