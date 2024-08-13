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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 14 дронов над регионами России за ночь

Минобороны: над российскими регионами за ночь уничтожены 14 дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над территорией нескольких регионов России за прошедшую ночь силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», — говорится в сообщении ведомства.

Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Политика

Регионы России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, накануне в Воронежской области сбили украинский дрон. Никто не пострадал.

В ночь на 11 августа над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников. Тогда около 100 жителей города временно остались без электричества из-за ряда повреждений.


 

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Теги
Минобороны беспилотники Военная операция на Украине
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