Минобороны сообщило об уничтожении 14 дронов над регионами России за ночь
Над территорией нескольких регионов России за прошедшую ночь силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», — говорится в сообщении ведомства.
Регионы России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Так, накануне в Воронежской области сбили украинский дрон. Никто не пострадал.
В ночь на 11 августа над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников. Тогда около 100 жителей города временно остались без электричества из-за ряда повреждений.
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