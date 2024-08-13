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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о взятии под контроль ситуации под Курском

Алаудинов: обстановка под Курском взята под контроль, ВСУ несут большие потери
Сюжет
Военная операция на Украине
Разработкой украинской операции в Курской области руководили «штабы блока НАТО», в ней также задействовано множество иностранных наемников, сообщил Алаудинов, отметив, что ситуация в регионе уже находится под контролем ВС России
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Обстановка под Курском находится под контролем, ВСУ несут максимально большие потери с начала спецоперации, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Надо отметить, что сегодня <…> обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1» (цитата по ТАСС).

Вместе с этим генерал сообщил, что разработкой украинской операции в Курской области руководили «штабы блока НАТО», в ней также задействовано множество иностранных наемников. «Противник несет сейчас такие потери, которые он не нес, наверное, никогда за весь этот период СВО. И несет он эти потери за счет своей глупости, вытащив себя наружу и подставив под все наши подразделения и их работу», — добавил Алаудинов.

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Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, там остались около 2 тыс. человек, сообщил накануне врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

По данным Минобороны на 12 августа, за время боев на курском направлении украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка. Алаудинов говорил, что противник бросил в это наступление все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить». Ранее сегодня он также сообщил, что бесконтрольное «катание» украинских подразделений в Курской области уже остановлено.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью действий ВСУ усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «масштабной провокацией».

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Апты Алаудинов Курская область Военная операция на Украине потери
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