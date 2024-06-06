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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предупредили о дежурствах пограничников на вокзалах

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские пограничники начали дежурить на железнодорожных станциях в Ивано-Франковской области в поисках тех, кто собирается выехать из страны. Об этом сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лесник агентству АСС.

По его словам, меры по охране границы ужесточили на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

«Это связано с тем, что многие правонарушители маскируются под туристов и под намерением посетить Говерлу или другие туристические места далее пытаются незаконно пересечь границу», — объяснил Лесник.

Он уточнил, что пограничники Черновицкого отряда отвечают за участок границы в районе трех железнодорожных станций — Ворохта, Татаров и Вороненко. Раньше пограничники так не работали, но теперь туда ежедневно прибывает много пассажирских поездов из разных регионов Украины, отметил офицер.

Пограничники проверяют документы граждан и их основания для нахождения в приграничных районах, а в случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры, добавил Лесник.

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Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

В связи с военным положением, действующим на Украине с 24 февраля 2022 года, и всеобщей мобилизацией мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны.

18 мая 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах и всегда носить военный билет при себе. Возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет. Также отменено понятие «ограниченно годен к службе». Те, кто считался «ограниченно годным», в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

В начале июня на Украине в рамках мобилизационного законодательства перестали выпускать за границу граждан, у которых есть ВНЖ других стран.

Российские власти неоднократно заявляли о «насильственном» характере мобилизации на Украине и отмечали, что такие действия только усугубляют страдания украинского народа, но не повлияют на исход конфликта.

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Теги
Украина Черновицкая область Ивано-Франковская область пограничники дежурство выезд за границу
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