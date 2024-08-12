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Военная операция на Украине ,  
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Минск заявил о наращивании группировки НАТО на границах с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии: НАТО наращивает группировку войск на границе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны НАТО наращивают военную группировку на границах с Белоруссией, заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает «РИА Новости».

«В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО», — сказал Бычковский.

По его словам, альянс наращивает военные группировки в том числе в рамках учений на приграничных территориях. При этом граничащие с Белоруссией государства привлекают для охраны границ армейские и специальные подразделения, возводят там сооружения.

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МИД Белоруссии в Минске

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО продвигает военную инфраструктуру к российским границам и альянс настроен на конфронтацию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в том же месяце заявил о необходимости «быстрее договариваться» по Украине, но добавил, что украинская сторона при поддержке стран НАТО «воюет до последнего украинца».

10 августа президент Белоруссии сообщил, что накануне их ПВО сбила над территорией страны несколько украинских беспилотников. Он обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей и пообещал ответ. На следующий день Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на гомельском и мозырском направлениях.

В МИД Белоруссии вызвали сначала поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и выразили ей протест по поводу инцидента, а затем — поверенного в делах Европейского союза в республике Стена Нерлова: по данным ведомства, на некоторых элементах одного из сбитых дронов была обнаружена маркировка производителей из стран ЕС.

В Минске заявили, что подобные действия несут «потенциал радикальной эскалации военного конфликта», которая может распространиться в том числе на страны ЕС.

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Теги
НАТО Белоруссия Госпогранкомитет Белоруссии
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