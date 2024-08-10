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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Белоруссии показало кадры со сбитыми украинскими дронами

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Военная операция на Украине
Дроны, летевшие со стороны Украины, сбили белорусские ПВО накануне, сообщал Лукашенко. В связи с этим Минск выразил протест и перебросил войска к границе с Украиной

Минобороны Белоруссии показало кадры со сбитыми украинскими дронами
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Министерство обороны Белоруссии опубликовало в телеграм-канале видео, на котором видны обломки сбитых 9 августа беспилотников, которые летели со стороны Украины.

Кадры показали также в эфире телеканала «Беларусь 1». В материале говорилось, что в ходе исследования обломков обнаружены электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО, активная многочастотная антенна американского производства и бельгийская навигационная система, передает БелТА. Предположительно, сбитые беспилотники собирались при участии инженеров стран НАТО, рассказали в эфире.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что накануне белорусские силы противовоздушной обороны сбили над территорией страны несколько воздушных целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших со стороны Украины в направлении России. Он обвинил Киев в провокации и нарушении всех договоренностей и пообещал ответ на «провокации».

Позже глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о приказе усилить группировки белорусских войск на гомельском и мозырском тактических направлениях вблизи границы с Украиной. В Киеве расценили это как попытку помочь Москве и отвлечь украинские силы на эти направления.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что для атаки в Курской области, где бои продолжаются с 6 августа, ВСУ стянули силы с других направлений, в том числе от границы с Белоруссией. По данным Минобороны России, украинская сторона потеряла в ходе столкновений более 1 тыс. человек. В Курской области ввели режим ЧС федерального значения, из приграничных зон эвакуируются жители, в регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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Минск в связи с уничтожением воздушных целей инициировал консультации с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур. В МИДе страны предупредили, что такие действия угрожают эскалацией конфликта в регионе. Если Белоруссия будет втянута в вооруженный конфликт, то «пожар в таком случае может охватить весь регион и перекинется в том числе на страны ЕС», заявили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД Белоруссии вызвали поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш, ей выразили протест по поводу инцидента. Минск потребовал принять «исчерпывающие меры» для исключения подобных инцидентов в будущем. В белорусском МИДе подчеркнули, что если посольство Украины не может повлиять на предотвращение таких провокаций, то Белоруссия поставит вопрос о «целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске».

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