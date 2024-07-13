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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил о необходимости «быстрее договариваться» по Украине

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Военная операция на Украине
По вопросу конфликта на Украине следует «быстрее договариваться», заявил Лукашенко, отметив, что на Украине «нормальных людей достаточно», а Москва готова к переговорам. Он привел в пример отвод войск от белорусской границы

Лукашенко заявил о необходимости «быстрее договариваться» по Украине
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Пример того, что Минск смог договориться с Киевом, чтобы добиться отвода войск на границах, показывает, что можно договариваться и по другим вопросам, в частности, по поводу конфликта России и Украины, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — подчеркнул он.

По его словам, «в Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных», а Россия готова садиться за стол переговоров. Однако пока украинская сторона при поддержке стран НАТО «воюет до последнего украинца». «Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — сказал Лукашенко.

В Кремле заявили, что о встрече лидеров двух стран сообщат «своевременно».

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С конца июня белорусские власти сообщали об активизации украинских сил возле границы с Белоруссией и усилении охраны границы в связи с этим. 2 июля Лукашенко объявил, что пограничники переведены на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника». Также были выведены на позиции ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Он обещал не допустить столкновений на границе и призывал Украину «не шалить».

В Киеве объясняли, что Белоруссия остается «угрожающим направлением», поэтому Украина укрепляет границу с республикой. В Кремле заявили, что скопление украинских войск у границы с Белоруссией — повод для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы.

По данным белорусской разведки, Украина отвела войска 3-4 июля. 13 июля Лукашенко отдал приказ отвести белорусские силы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко переговоры Украина отвод войск
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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