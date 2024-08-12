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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Белоруссии вызвали поверенного ЕС из-за маркировки на дронах ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Европейского союза в республике Стена Нерлова после инцидента с украинскими беспилотниками, которые сбила белорусская ПВО. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на министерство.

По его данным, на некоторых элементах одного из сбитых дронов была обнаружена маркировка производителей из стран ЕС.

«Подобные действия несут потенциал радикальной эскалации военного конфликта, которая чревата его серьезным расширением, в том числе на страны ЕС», — убеждены в Минске.

В министерстве также заявили, что Белоруссия призывает Евросоюз повлиять на Украину, чтобы не допустить повторения инцидентов, подобных пролету над белорусской территорией украинских боевых беспилотных летательных аппаратов.

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Фото:modmilby / Telegram

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что накануне были уничтожены несколько воздушных целей над территорией страны. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин затем уточнил, что это были беспилотники.

Минск расценил это как провокацию. Лукашенко как главнокомандующий Вооруженными силами республики отдал приказ усилить группировку войск на гомельском и мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». Президент предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся».

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Белоруссия МИД ПВО дроны Евросоюз Александр Лукашенко
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политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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