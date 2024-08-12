Мишустин сообщил об увеличении операторов горячей линии в Курской области
Количество операторов, работающих на экстренных линиях в Курской области, увеличено, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Он также назвал необходимым обеспечение бесперебойной работы телефонных линий спецслужб и справочной информации в регионе.
Через несколько дней после начала боев с ВСУ жителей Курской области предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета. Власти региона объяснили, что проблемы связаны с DDoS-атаками. Роскомнадзор сообщил, что три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуре операторов связи, подверглись массированной DDoS-атаке.
В связи с этим в нескольких районах региона мобильная связь и интернет стали бесплатными, пока прекратится режим ЧС. Главы приграничных районов из-за ухудшения качества связи пообещали раздать спутниковые телефоны.
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