 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мишустин сообщил об увеличении операторов горячей линии в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Количество операторов, работающих на экстренных линиях в Курской области, увеличено, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Он также назвал необходимым обеспечение бесперебойной работы телефонных линий спецслужб и справочной информации в регионе.

МЧС назвало число обратившихся за выплатами переселенцев из зоны боев
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Через несколько дней после начала боев с ВСУ жителей Курской области предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета. Власти региона объяснили, что проблемы связаны с DDoS-атаками. Роскомнадзор сообщил, что три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуре операторов связи, подверглись массированной DDoS-атаке.

В связи с этим в нескольких районах региона мобильная связь и интернет стали бесплатными, пока прекратится режим ЧС. Главы приграничных районов из-за ухудшения качества связи пообещали раздать спутниковые телефоны.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Михаил Мишустин Курская область операторы горячая линия
Материалы по теме
В Курской области ввели свободное посещение детских садов
Общество
В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района
Политика
МВД сообщило об усиленной работе полиции в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
В России определили признаки для изъятия дачных участков и земли под ИЖСНедвижимость, 15:57
Путин не исключил возможность новых атак ВСУ на приграничные регионыПолитика, 15:56
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию с 1 октябряОбщество, 15:47
Литва направила ноту протеста после акции с краской у посольства в МосквеПолитика, 15:42
Глава Курской области заявил о применении ВСУ химического оружияПолитика, 15:39
Путину доложили о 40 км противотанковых рвов в Курской областиПолитика, 15:39
Сестра гимнастки из США объяснила расизмом решение CAS лишить ее медалиСпорт, 15:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин сообщил о росте числа контрактников в последние дниПолитика, 15:28
Глава Курской области сообщил о 12 погибших жителях в результате атак ВСУ⁠Политика, 15:26
Путин пообещал достойный ответ России на вторжение в Курскую областьПолитика, 15:24
Крипторынок вернулся в зону «экстремального страха» после обвала биткоинаКрипто, 15:22
Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ⁠Политика, 15:15
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных ученийПолитика, 15:13
Цены на газ в Европе подскочили на 6% и впервые с декабря превысили $490Инвестиции, 15:08