Главам районов Курской области выдадут спутниковые телефоны
Главы приграничных районов Курской области получат спутниковые телефоны на фоне ухудшения качества связи в регионе, сообщил ТАСС представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) во время брифинга.
Снабжать чиновников аппаратами начнут с 12 августа.
«Будем выдавать для глав районов, где со связью плохо, спутниковые телефоны. <...> Для того чтобы они всегда активно могли выходить на связь», — сказал представитель ОНФ.
9 августа врио зампреда правительства региона Оксана Крутько заявила о проблемах с мобильной связью и интернетом в Курской области из-за DDoS-атак.
С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои после атаки ВСУ на российские позиции. В области ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим КТО.
Минобороны заявило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В Киеве заявили, что цель Украины — усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.
В приграничных районах области идет эвакуация, из региона выехали более 76 тыс. человек. Выехавшие из Курской области граждане получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.
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