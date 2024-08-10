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Военная операция на Украине ,  
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Главам районов Курской области выдадут спутниковые телефоны

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Guenter Fischer / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Guenter Fischer / imagebroker.com / Global Look Press

Главы приграничных районов Курской области получат спутниковые телефоны на фоне ухудшения качества связи в регионе, сообщил ТАСС представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) во время брифинга.

Снабжать чиновников аппаратами начнут с 12 августа.

«Будем выдавать для глав районов, где со связью плохо, спутниковые телефоны. <...> Для того чтобы они всегда активно могли выходить на связь», — сказал представитель ОНФ.

9 августа врио зампреда правительства региона Оксана Крутько заявила о проблемах с мобильной связью и интернетом в Курской области из-за DDoS-атак.

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Фото:John Moore / Getty Images

С 6 августа в приграничных районах Курской области идут бои после атаки ВСУ на российские позиции. В области ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим КТО.

Минобороны заявило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В Киеве заявили, что цель Украины — усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.

В приграничных районах области идет эвакуация, из региона выехали более 76 тыс. человек. Выехавшие из Курской области граждане получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.

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Теги
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