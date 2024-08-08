РКН рассказал о массированной кибератаке на объекты в Курской области

На фоне продолжающихся уже третий день боев в Курской области объекты региона подверглись массированной DDoS-атаке, которую, однако, удалось отразить, сообщили РБК в Роскомнадзоре

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктура операторов связи, подверглись сегодня массированной DDoS-атаки, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В ведомстве подчеркнули, что атаку удалось отразить силами специалистов подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Мощность наиболее крупной атаки достигла 112 Гбит/с.

«Сейчас, по данным систем ЦМУ ССОП и информации операторов связи Курской области, критичных аварий и обращений в регионе нет», — уточнили в пресс-службе.

DDoS-атака — это действия злоумышленников, направленные на нарушение работоспособности инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести его из строя. Таким атакам подвержены все организации, чье взаимодействие с пользователями и потребителями происходит через веб-ресурсы: онлайн-ретейл и маркетплейсы, финансовый сектор, госуслуги, телеком, онлайн-обучение, сервисы доставки, социальные сети, мессенджеры, видеоконферцсвязь.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день после нападения глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек. Ранее сегодня Минобороны отчиталось, что потери противника составили 660 человек и 82 единицы бронетехники (из них восемь танков).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки украинских военных на Курскую область — усиление позиций на переговорах.

На фоне атаки в администрации региона предупредили, что украинские спецслужбы «продолжают попытки посеять панику среди жителей Курской области». Так, курянам начали поступать звонки, где сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) представляются российскими военными, называют свое звание и сообщают о том, что в Курске объявлена эвакуация, необходимо срочно собрать вещи и покинуть областной центр. Власти призвали не поддаваться панике и получать информацию из официальных источников.