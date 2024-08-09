В Курской области возникли проблемы с интернетом и связью из-за DDoS-атак

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Роскомнадзор сообщал о попытках массированных DDoS-атак на инфраструктуру мобильных операторов региона

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жители Курской области могут сталкиваться с проблемами с мобильной связью и интернетом, что является результатом массированных DDoS-атак, сообщила журналистам врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько.

«Ситуация в Курской области остается напряженной, в том числе наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов, интернет-соединением ввиду того, что на интернет-ресурсы волнообразно ведутся DDoS-атаки, которые, тем не менее, успешно отражаются нашими специалистами», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Накануне о массированной DDoS-атаке на три объекта в Курской области, в том числе на инфраструктуру операторов связи, сообщал Роскомнадзор (РКН). Тогда в ведомстве подчеркнули, что атаку удалось отразить силами специалистов подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

DDoS-атака — это действия злоумышленников, направленные на нарушение работоспособности инфраструктуры компании и клиентских сервисов. Злоумышленники искусственно создают лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, чтобы увеличить на него нагрузку и вывести его из строя. Таким атакам подвержены все организации, чье взаимодействие с пользователями и потребителями происходит через веб-ресурсы: онлайн-ретейл и маркетплейсы, финансовый сектор, госуслуги, телеком, онлайн-обучение, сервисы доставки, социальные сети, мессенджеры, видео-конференц-связь.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день после нападения ВСУ глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. Ранее сегодня Минобороны отчиталось, что потери противника составили 945 человек и более ста единиц бронетехники.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах. Российский президент Владимир Путин расценил ее как «масштабную провокацию».