МЧС назвало число обратившихся за выплатами переселенцев из зоны боев
Более 44 тыс. жителей Курской области, где почти неделю идут бои с ВСУ, обратились за финансовой помощью. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с представителями оперативной группы центрального аппарата ведомства.
«Гражданам выплачивается финансовая помощь. За ней уже обратились более 44 тыс. заявителей», — говорится в сообщении.
8 августа президент России Владимир Путин поддержал предложение о разовой выплате в размере 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в Курской области. Первые деньги начали выплачивать с 9 августа.
Из приграничных районов Курской области было эвакуировано уже более 76 тыс. человек. По данным МЧС, около 4 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения, расположенных в семи российских регионах.
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