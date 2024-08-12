Пожар на Запорожской АЭС потушили

По данным Росатома, по станции ударили два украинских дрона. Украина заявляет об ответственности России за пожар. В МАГАТЭ говорили, что эксперты слышали взрывы и видели черный дым над ЗАЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции окончательно потушен, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

В запорожском управлении МЧС уточнили, что пожар ликвидировали в 23:30.

Возгорание началось вечером 11 августа. Запорожский губернатор Евгений Балицкий заявил, что причиной стал обстрел Энергодара со стороны ВСУ. В руководстве станции, которая находится под контролем России, сообщили, что ее атаковал украинский дрон. По данным Росатома, по градирне ударили два беспилотника, что привело к пожару «с горением внутренних конструкций». Специалисты оценят, есть ли угроза обрушения.

На ЗАЭС также заявили о серьезном повреждении инфраструктуры, но в то же время сообщили, что возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе.

Украинские власти возложили ответственность за пожар на Россию.

И российская, и украинская стороны сообщили, что радиационный фон на станции и в окрестностях в норме. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), которое руководство ЗАЭС проинформировало о произошедшем, также заявили, что «ни о каком воздействии на ядерную безопасность не сообщалось». Эксперты агентства слышали серию взрывов и видели черный дым.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер, комментируя возгорание, заявил о недопустимости атак на ядерную инфраструктуру и призвал к переговорам. Он не стал говорить, кого считает ответственным за пожар. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее отмечал, что агентство не называет виновных в атаках на ЗАЭС, так как не располагает достаточными данными, чтобы дать независимую оценку происходящему.