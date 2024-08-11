Захарова заявила о «ядерном терроре» после возгорания на Запорожской АЭС

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила власти Украины в «ядерном терроре на континенте» после сообщений о возгорании на Запорожской атомной электростанции из-за атаки на Энергодар.

По мнению Захаровой, действия Киева также «подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность».

Представитель ведомства отметила отсутствие реакции на ЧП на станции со стороны гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Где Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры в данном критическом направлении», — написала Захарова.





Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. По его словам, причиной стал обстрел Энергодара со стороны украинской армии. Огонь тушат сотрудники МЧС.

Угрозы парового взрыва нет, Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме, отметил Балицкий. Все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове.