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Военная операция на Украине ,  
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СБУ задержала замминистра энергетики за взятку в $500 тыс.

СБУ задержала замминистра энергетики Хейло по подозрению во взятке в $500 тыс.
Сюжет
Военная операция на Украине
Замминистра Хейло, по версии силовиков, потребовал $500 тыс. за эвакуацию оборудования для горнодобывающей отрасли, находящегося в зоне боевых действий. Чиновника оперативно уволили
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала заместителя министра энергетики, сообщила пресс-служба ведомства. Как пишут «Страна.ua» и «РБК Украина» со ссылкой на источники, задержанный замминистра — Александр Хейло. Правительство Украины уже уволило его по поручению министра энергетики.

По данным СБУ, задержание произошло при содействии министра энергетики Украины Германа Галущенко. Его заместителя подозревают в том, что он провел масштабную коррупционную схему, в ходе которой должен был получить взятку размером $500 тыс. (около 44 млн грн). Весной к нему обратились за разрешением на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий, но Хейло, «в чьи обязанности входило сохранение горной техники», потребовал деньги за вывоз.

Как уточнили в СБУ, к незаконной деятельности замминистра привлек трех сообщников, и хотя передача денег происходила через них, «злоумышленникам это не помогло».

«За эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области», — уточнили в СБУ.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании «одной из государственных угольных компаний», утверждает спецслужба.

Задержанному Хейло и его сообщникам заявили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В июле The Telegraph написала, что НАТО попросит Украину сделать «дополнительные шаги» до начала переговоров о членстве из-за чрезмерной коррупции. Издание называет эту проблему «камнем преткновения» на переговорах об атлантической интеграции Киева.

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Мир Ландау
Украина коррупция взятки министерство энергетики
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