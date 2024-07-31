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Петербургские генералы МВД не признали вину во взятках на ₽64,5 млн

Бывший помощник главы МВД Колокольцева не признал вину по делу о взятках на 64,5 млн руб. Его и еще трех фигурантов обвиняют в присвоении средств НКО «Фонд содействия программам ГУВД», им грозит до 15 лет лишения свободы
Сергей Умнов
Сергей Умнов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Генералы петербургского ГУ МВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину по обвинению в получении взяток на 64,5 млн руб., передает агентство «РИА Новости».

«Обвинение не конкретно и мне не понятно, в чем состояла взятка», — сказал Умнов (цитата по ТАСС). Другие фигуранты также отказались от признания вины.

31 июля в Хамовническом суде Москвы состоялось первое рассмотрение по существу дела в отношении бывшего руководства петербургского МВД. Экс-помощнику главы МВД генерал-лейтенанту Умнову, бывшему замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генералу Абакумову и бывшему начальнику Управления ГИБДД по региону Семенову вменяют ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Четвертым фигурантом дела стала бывший судебный пристав Елена Копьева. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, фигуранты причастны как минимум к десяти эпизодам получения взяток от бизнесменов на общую сумму порядка 64,5 млн руб. Уголовное дело состоит из 88 томов.

Обвинение считает, что в период с 2013 по 2019 год фигуранты собирали деньги с частных компаний, которые специализировались на платных услугах по регистрации автомобилей, в их же помещениях находились государственные регистрационно-экзаменационные отделения ГИБДД. Бизнесмены переводили средства через НКО «Фонд содействия программам ГУВД», часть из них шла на «покупку машин премиум-класса, организацию праздников с деликатесами и ресторанным обслуживанием для определенных сотрудников, приобретением абонементов в фитнес-клуб и ремонт служебных помещений с установкой мебели», считает СК. В материалах дела указана личная заинтересованность Умнова в создании «видимости эффективности своего руководства» и обеспечении «карьерного роста».

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Сергей Умнов&nbsp;во время военного парада 9 мая 2018 года

Экс-помощник главы МВД Владимира Колокольцева отмечал, что эти помещения были выбраны до его назначения в 2005 году, он не участвовал в заключении контрактов с бизнесменами и впервые их увидел на очных ставках. Вместе с тем Умнов подтвердил, что петербургское ГУ МВД получило от фонда автомобили на 22 млн руб., а другими «подарками» он не пользовался. Защита генерала настаивает, что все взятки в виде подарков и услуг использовались для нужд МВД.

О задержании Умнова стало известно в июле 2022 года, в сентябре его и остальных фигурантов арестовали. Генпрокуратура настояла на переносе рассмотрения дела из Санкт-Петербурга в Москву из-за «устойчивых связей» подозреваемых «в руководстве региональных органов власти, в том числе судебных».

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Россия суд коррупция МВД Санкт-Петербург
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