Экс-судью из Краснодарского края приговорили к 8,5 годам за взятку

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Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего судью из Краснодарского края Павла Грачева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный был судьей в Темрюкском районном суде Краснодарского края.

Его обвинили по статьям о получении взятки должностным лицом за незаконные действия посредством вымогательства (п. «б» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса) и вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 1 ст. 305 УК). По второй статье Грачеву назначен штраф в размере 250 тыс. руб., однако суд освободил его от наказания по этому пункту в связи с истечением срока давности этого преследования.

Суд установил, что в октябре 2011 года подсудимый получил от гражданина по фамилии Плиев 1 млн руб. за вынесение решения в его пользу — признание права собственности на 67 объектов недвижимости. В декабре того же года судебная коллегия по гражданским делам признала решение незаконным и отменила его.

ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу ростовских судов пишет, что 67 объектов, на которые претендовал Плиев, принадлежали ликвидированному рыболовному хозяйству. Для получения судебного решения был заключен договор купли-продажи о приобретении этих объектов, однако у предприятия отсутствовали необходимые документы и право собственности было оформлено лишь на семь из них. Грачев, зная об этом, согласился помочь Плиеву за взятку в 2 млн руб., однако позднее сократил сумму до 1 млн руб.

Плиев и Грачев вину не признали. Плиеву суд назначил шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 8 млн руб. по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере).