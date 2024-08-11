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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине

Белгородская область за сутки подверглась 39 обстрелам и 46 атакам дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на видео, опубликованном в телеграм-канале.

«Это были тревожные сутки для всей Белгородской области», — сказал он.

Гладков также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

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Накануне город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, ранения получила местная жительница. Позднее Гладков сообщил, что число пострадавших после обстрела Шебекино увеличилось до пяти.

В поселке Малиновка Белгородского района с беспилотника были сброшены взрывные устройства, в результате в одном частном домовладении выбило окна, поврежден забор. Кроме того, получили повреждения три легковых автомобиля.

В селе Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. В результате взрыва загорелась крыша. Пожар быстро потушили.

В ночь с 10 на 11 августа на всей территории Белгородской области была дважды объявлена ракетная опасность.

В регионе в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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