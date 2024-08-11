В двух областях повторно объявили ракетную опасность
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность второй раз за ночь, сообщили главы регионов — врио Алексей Смирнов и Вячеслав Гладков.
В Курской области в предыдущий раз угрозу ракетной атаки объявили в 23:39. После этого в городе сработала ПВО, было слышно серию взрывов. Одна из сбитых ракет упала вблизи многоквартирного дома — в нем были выбиты стекла, повреждения получили автомобили, припаркованные рядом. 13 жителей пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.
В Белгородской области ракетную опасность объявляли с 3:19 до 3:31.
В 4:24 Смирнов сообщил об отбое ракетной опасности. При этом в регионе продолжил действовать режим угрозы атаки дронов. Такой объявлен также в Воронежской области, где сбили несколько БПЛА, Кроме того, воздушная опасность объявлена в Липецкой области.
В Белгородской области повторную ракетную опасность отменили в 4:28.
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