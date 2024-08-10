В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, ранения получила местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
У пострадавшей контузия, ее доставили в районную больницу бойцы самообороны. В результате атаки на город также были повреждены четыре частных дома.
Кроме того, украинские военные нанесли удар по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе. По словам Гладкова, там от прямого попадания снаряда повреждения получил нежилой дом.
В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.
Накануне, 9 августа, ВСУ также обстреляли Шебекино. В результате атаки пострадал мужчина, он получил осколочное ранение грудной клетки.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»