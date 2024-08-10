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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино при обстреле пострадала женщина

Губернатор Гладков: в Шебекино при обстреле пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, ранения получила местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

У пострадавшей контузия, ее доставили в районную больницу бойцы самообороны. В результате атаки на город также были повреждены четыре частных дома.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе. По словам Гладкова, там от прямого попадания снаряда повреждения получил нежилой дом.

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В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.

Накануне, 9 августа, ВСУ также обстреляли Шебекино. В результате атаки пострадал мужчина, он получил осколочное ранение грудной клетки.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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