Губернатор Гладков: в Шебекино при обстреле пострадала женщина

В Шебекино при обстреле пострадала женщина

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, ранения получила местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

У пострадавшей контузия, ее доставили в районную больницу бойцы самообороны. В результате атаки на город также были повреждены четыре частных дома.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе. По словам Гладкова, там от прямого попадания снаряда повреждения получил нежилой дом.

В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.

Накануне, 9 августа, ВСУ также обстреляли Шебекино. В результате атаки пострадал мужчина, он получил осколочное ранение грудной клетки.