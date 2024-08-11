Число пострадавших после обстрела Шебекино увеличилось до пяти
Количество пострадавших в результате обстрела города Шебекино возросло до пяти человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Ранее было известно о трех пострадавших.
«Двух мужчин с различными осколочными ранениями бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона.
В многоквартирном и двух частных домах сотрудники МЧС потушили пожар, а также устранили возгорание на коммерческом объекте, добавил Гладков.
В четырех многоквартирных домах и одном социальном объекте повреждены фасады и остекление. В двух частных домах выбило окна и пробило кровлю. Также осколки повредили три автомобиля, уточнил губернатор.
Кроме того, в части города до сих пор нет электроэнергии. Ее начнут восстанавливать после согласования ситуации с Минобороны, объяснил Гладков.
Атака вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекино произошла вечером 10 августа. Тогда Гладков сообщил о трех пострадавших. Один мужчина получил осколочное ранение груди, второй — баротравму. Третья пострадавшая — женщина, она получила осколочное ранение ноги.
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