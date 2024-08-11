Брянская и Белгородская области подверглись атаке дронов

В Брянской области ПВО уничтожила беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сбитый дрон был самолетного типа. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Менее чем за час до этого губернатор Белгородской области сообщил об атаке со стороны ВСУ на два населенных пункта в регионе. Также обошлось без пострадавших, заявил он.

В поселке Малиновка Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в одном частном домовладении были выбиты окна и посечен забор, повреждены три легковых автомобиля.

В селе Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. В результате взрыва загорелась крыша. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрации районов утром проведут подомовой обход», — написал Гладков.

В ночь с 10 на 11 августа на всей территории Белгородской области была дважды объявлена ракетная опасность.

Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за сутки. Он также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.