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Военная операция на Украине ,  
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Брянская и Белгородская области подверглись атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области ПВО уничтожила беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сбитый дрон был самолетного типа. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Менее чем за час до этого губернатор Белгородской области сообщил об атаке со стороны ВСУ на два населенных пункта в регионе. Также обошлось без пострадавших, заявил он.

В поселке Малиновка Белгородского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в одном частном домовладении были выбиты окна и посечен забор, повреждены три легковых автомобиля.

В селе Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. В результате взрыва загорелась крыша. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы и администрации районов утром проведут подомовой обход», — написал Гладков.

Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за сутки
Политика

В ночь с 10 на 11 августа на всей территории Белгородской области была дважды объявлена ракетная опасность.

Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за сутки. Он также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.

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Персоны
дроны Белгородская область Брянская область атака Александр Богомаз Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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