В Сумах и Харьковской области прозвучали взрывы

В городе Сумы и в Харьковской области на Украине прозвучали взрывы, сообщают местные СМИ.

О взрыве в Сумах написали «Политика страны» и "РБК-Украина". По данным издания «Общественное», серия взрывов прозвучала в Харьковской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Так, в Харьковской области взрывы прогремели в ночь на 9 августа. В этот же день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по военным и технике ВСУ в пункте временной дислокации в одном из районов Сумской области, которая граничит с Курской областью. С 6 августа в этом российском регионе проходят боевые действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ).