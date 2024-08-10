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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах и Харьковской области прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Сумы и в Харьковской области на Украине прозвучали взрывы, сообщают местные СМИ.

О взрыве в Сумах написали «Политика страны» и "РБК-Украина". По данным издания «Общественное», серия взрывов прозвучала в Харьковской области.

В Сумах прозвучали взрывы
Политика
Женщина в бомбоубежище

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Так, в Харьковской области взрывы прогремели в ночь на 9 августа. В этот же день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по военным и технике ВСУ в пункте временной дислокации в одном из районов Сумской области, которая граничит с Курской областью. С 6 августа в этом российском регионе проходят боевые действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Теги
Харьковская область Сумская область взрывы ВСУ
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