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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна». По данным обоих изданий, ранее днем в городе уже произошло несколько серий взрывов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Политика
Виды Харькова

Взрывы звучали в Харькове и 6 августа. 29 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела. 

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