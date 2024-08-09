В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна». По данным обоих изданий, ранее днем в городе уже произошло несколько серий взрывов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Взрывы звучали в Харькове и 6 августа. 29 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела.
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