В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прозвучали взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна». По данным обоих изданий, ранее днем в городе уже произошло несколько серий взрывов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Взрывы звучали в Харькове и 6 августа. 29 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил о пожаре на объекте инфраструктуры в Харькове после обстрела.