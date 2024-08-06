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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сумах прогремела серия взрывы, сообщает издание «Суспiльне» со ссылкой на корреспондентов

Воздушную тревогу в Сумской области не объявляли, на данный момент предупреждение действует в двух регионах Украины. О взрывах сообщали власти Харькова.

В Сумской области сигнал о возможной опасности включили в 2:10 мск, через 22 минуты его отключили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сумах, Николаеве и Харькове прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Взрывы звучали в Сумах 8 июля, а также 6 июля. Местная военная администрация сообщила о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Несколько населенных пунктов в ряде районов оказались обесточены.

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Военная операция на Украине Сумская область взрывы
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