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Военная операция на Украине ,  
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Удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области. Видео

Минобороны показало удары бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области. Видео
Video

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по военным и технике ВСУ в пункте временной дислокации в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью. Кадры опубликовало Минобороны России.

«Удар по разведанным целям был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в военном ведомстве.

После того как экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении целей, он вернулся на аэродром вылета.

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Фугасные авиационные бомбы (ФАБ) применяются российскими военными в военной операции на Украине. В основном использовались ФАБ и КАБ (корректируемая авиабомба) массой 500 и 1000 кг, но в июне 2024 года российские силы впервые применили ФАБ-3000, оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции.

Украинские аналитики в разговоре с Forbes назвали российские планирующие бомбы «чудо-оружием».

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Теги
Минобороны Сумская область Украина ВСУ ФАБ-3000 авиабомба
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