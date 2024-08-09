Удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Сумской области. Видео
Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по военным и технике ВСУ в пункте временной дислокации в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью. Кадры опубликовало Минобороны России.
«Удар по разведанным целям был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в военном ведомстве.
После того как экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении целей, он вернулся на аэродром вылета.
Фугасные авиационные бомбы (ФАБ) применяются российскими военными в военной операции на Украине. В основном использовались ФАБ и КАБ (корректируемая авиабомба) массой 500 и 1000 кг, но в июне 2024 года российские силы впервые применили ФАБ-3000, оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции.
Украинские аналитики в разговоре с Forbes назвали российские планирующие бомбы «чудо-оружием».
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