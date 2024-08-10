Глава «Росатома» заявил об угрозе ВСУ всей мировой атомной энергетике

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для всей мировой атомной энергетики, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Беседа Лихачева и Гросси состоялась вечером 9 августа по инициативе российской стороны. Глава МАГАТЭ в ходе разговора подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности, в частности обеспечения физической целостности станции. Он также выпустил заявление, в котором призвал все стороны конфликта к сдержанности.

В «Росатоме» отметили, что за последние дни ситуация вокруг АЭС значительно усложнилась. По данным госкорпорации, 8 августа на территории станции были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Там также напомнили, что вечером 9 августа на АЭС была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего город Курчатов остался без электричества.

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. Станция обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Утром 10 августа «Росатом» сообщил, что АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки № 3 и 4 продолжают работу по графику, а энергоблоки № 1 и 2 функционируют в режиме эксплуатации «без генерации», уточнили в госкорпорации. На стройплощадке Курской АЭС-2 сокращено число рабочих в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли в Курскую область, с тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои. На следующий день после их начала Росгвардия приняла дополнительные меры безопасности для защиты Курской АЭС.

Помимо режима ЧС в области действует режим контртеррористической операции (КТО). В приграничных районах региона идет эвакуация.