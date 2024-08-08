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Военная операция на Украине ,  
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Росэнергоатом сообщил о работе Курской АЭС в штатном режиме

Сюжет
Военная операция на Украине

Информация о мерах по обеспечению безопасности Курской атомной электростанции (АЭС) не обсуждается в открытом информационном пространстве по соображениям безопасности.

Так в Росэнергоатоме ответили на запрос РБК.

Там добавили что станция работает в штатном режиме. Два энергоблока из четырех остановлены для последующего вывода из эксплуатации.

«На номинальной мощности энергоблоки 3 и 4, каждый на мощности 1000 МВт. Режим генерации без изменений. Радиационный фон на уровне природных значений», — говорится в ответе Росэнергоатома.

Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС
Политика
Курская АЭС

Ранее Росгардия сообщила об усилении мер безопасности для защиты Курской атомной электростанции. Кроме того, Росгвардия совместно с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастила силы и средства «для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях».

«Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области», — говорится в сообщении.

Курская АЭС находится в городе Курчатове, который расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт.

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Фото:John Moore / Getty Images

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