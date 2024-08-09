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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области за день сбили семь ракет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны России сбили за первую половину дня пятницы, 9 августа, семь ракет Вооруженных сил Украины над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня семь украинских ракет сбиты в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

Глава региона напомнил, что приближаться к обломкам ракет и дронов и трогать их нельзя, они могут нанести вред. При обнаружении следует сообщить в службу 112.

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Фото:John Moore / Getty Images

Утром 6 августа ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе Курской области, с того момента на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки «захват участка территории Суджанского района». Мэр Суджи Виталий Слащев 9 августа сообщил, что обстрелы в городе продолжаются, там «потихоньку» идет эвакуация. В тот же день по всей области объявили федеральный уровень режима ЧС.

По данным на вечер 8 августа, в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи.

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Теги
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