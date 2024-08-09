Минобороны раскрыло, где в Курской области были нанесены удары по ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные нанесли удары по солдатам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По его данным, российская армия била по «живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи».

Кроме того, авиация и ракетные войска атаковали резервы украинских военных на территории Сумской области, которая граничит с Курской.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе Курской области, с того момента на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов докладывал, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки «захват участка территории Суджанского района». Мэр Суджи Виталий Слащев 9 августа сообщил, что обстрелы в городе продолжаются, там «потихоньку» идет эвакуация. В тот же день по всей области объявили федеральный уровень режима ЧС.

По данным на вечер 8 августа, в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о гибели вблизи Суджи по меньшей мере четырех человек, в частности двух медиков после атаки украинского дрона на машину скорой помощи.