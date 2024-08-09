Развожаев сообщил о шести беспилотниках на воде и в воздухе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе российские военные уничтожили три беспилотных летательных аппарата и три морских безэкипажных катера. Об этом глава региона Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — говорится в сообщении.

В ночь с 8 на 9 августа в Севастополе были также уничтожены два морских беспилотника. В ту же ночь, по сообщению Развожаева, российские военные сбили над Черным морем «на значительном отдалении от берега» противокорабельную ракету «Нептун». В городе более 40 минут продлилась воздушная тревога.

После начала специальной военной операции в ряде российских регионов регулярно объявляют воздушную тревогу, они также подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, 9 августа Липецк подвергся «массированной атаке» дронов. В 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников. В результате атаки дронов загорелся военный аэродром, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, шесть человек пострадали.

Липецкая область стала пятым российским регионом, который объявил о воздушной опасности в эту ночь. Ранее воздушную тревогу объявили в Белгородской, Воронежской (угроза атаки дронов) и Курской областях (ракетная опасность), а также в Севастополе (продлилась до 1:49 мск).