Пятый российский регион объявил о воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Спустя 15 минут, в 2:00 мск, в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки БПЛА, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В ночь с 8 на 9 августа воздушную тревогу объявили в четырех российских регионах: в Белгородской, Воронежской (угроза атаки дронов) и Курской областях (ракетная опасность), а также в Севастополе (продлилась до 1:49 мск).

После начала специальной военной операции в ряде российских регионов регулярно объявляют воздушную тревогу, они также подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, в ночь на 9 августа силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Тогда же, по данным севастопольского губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря была сбита противокорабельная ракета «Нептун».