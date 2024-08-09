Пятый российский регион объявил о воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Спустя 15 минут, в 2:00 мск, в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки БПЛА, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
В ночь с 8 на 9 августа воздушную тревогу объявили в четырех российских регионах: в Белгородской, Воронежской (угроза атаки дронов) и Курской областях (ракетная опасность), а также в Севастополе (продлилась до 1:49 мск).
После начала специальной военной операции в ряде российских регионов регулярно объявляют воздушную тревогу, они также подвергаются атакам со стороны Украины.
Так, в ночь на 9 августа силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Тогда же, по данным севастопольского губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря была сбита противокорабельная ракета «Нептун».
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