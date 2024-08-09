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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о «массированной атаке» на Липецк

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Военная операция на Украине

Липецк подвергся «массированной атаке» дронов, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

«Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте», — написал он в телеграм-канале.

В ночь с 8 на 9 августа в 01:45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Спустя 15 минут в Липецке и Липецком районе была объявлена угроза атаки беспилотников.

Липецкая область стала пятым российским регионом, который объявил о воздушной опасности в эту ночь. Ранее воздушную тревогу объявили в Белгородской, Воронежской (угроза атаки дронов) и Курской областях (ракетная опасность), а также в Севастополе (продлилась до 1:49 мск).

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После начала специальной военной операции в ряде российских регионов регулярно объявляют воздушную тревогу, они также подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, в ночь на 9 августа силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Тогда же, по данным севастопольского губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря была сбита противокорабельная ракета «Нептун». 

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Липецк атака дроны Игорь Артамонов
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