Развожаев сообщил об уничтожении двух морских беспилотников

В Севастополе российские военные уничтожили два морских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожено 2 БЭК (безэкипажных катера. — РБК)», — написал губернатор.

В ночь с 9 на 8 августа, по сообщению Развожаева, российские военные сбили над Черным морем «на значительном отдалении от берега» противокорабельную ракету «Нептун». В городе более 40 минут продлилась воздушная тревога.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Атакам дронов, безэкипажных катеров и обстрелам подвергается и Севастополь.

Так, 2 августа на девятиэтажку в Севастополе упала и пробила крышу фугасная часть ракеты ATACMS.