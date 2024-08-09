Развожаев сообщил об уничтожении двух морских беспилотников
В Севастополе российские военные уничтожили два морских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожено 2 БЭК (безэкипажных катера. — РБК)», — написал губернатор.
В ночь с 9 на 8 августа, по сообщению Развожаева, российские военные сбили над Черным морем «на значительном отдалении от берега» противокорабельную ракету «Нептун». В городе более 40 минут продлилась воздушная тревога.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Атакам дронов, безэкипажных катеров и обстрелам подвергается и Севастополь.
Так, 2 августа на девятиэтажку в Севастополе упала и пробила крышу фугасная часть ракеты ATACMS.
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