В четырех российских регионах объявили воздушную тревогу

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, об этом в 0:11 мск сообщило управление МЧС по региону. Спустя четыре минуты опасность атаки дронов объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

За несколько минут до этого, в 23:51 мск, в Курской области была объявлена ракетная опасность — в десятый раз за сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В 1:05 мск о воздушной тревоге в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои. Глава Генштаба России Валерий Герасимов 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По данным Минобороны, за последние сутки было уничтожено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС, был создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.

По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область пострадали 66 мирных жителей, включая девять детей.