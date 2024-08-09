 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В четырех российских регионах объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, об этом в 0:11 мск сообщило управление МЧС по региону. Спустя четыре минуты опасность атаки дронов объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

За несколько минут до этого, в 23:51 мск, в Курской области была объявлена ракетная опасность — в десятый раз за сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В 1:05 мск о воздушной тревоге в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Минобороны сообщило о сбитых в Курской области дронах
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои. Глава Генштаба России Валерий Герасимов 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По данным Минобороны, за последние сутки было уничтожено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.

Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС, был создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.

По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область пострадали 66 мирных жителей, включая девять детей.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Курская область Воронежская область Белгородская область Воздушная тревога Севастополь Михаил Развожаев Алексей Смирнов Александр Гусев дроны
Материалы по теме
Пентагон заявил, что не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалацией
Политика
Правительство выделит 220 млн руб. жителям Курской области
Общество
Молдавия усилила контроль в энергетике на фоне событий в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Пятый российский регион объявил о воздушной опасностиПолитика, 01:53
Трамп и Харрис договорились о теледебатахПолитика, 01:37
В Брянской области сбили четыре беспилотникаПолитика, 01:29
Развожаев сообщил о сбитой противокорабельной ракете над Черным моремПолитика, 01:25
В четырех российских регионах объявили воздушную тревогуПолитика, 01:10
Посредники призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговорыПолитика, 00:55
Путин установил лимит сим-карт для одного абонентаОбщество, 00:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пентагон заявил, что не считает атаку ВСУ на Курскую область эскалациейПолитика, 00:15
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 00:12
Россияне стали есть рекордно много мясаЭкономика, 00:00
Бакальчук раскрыла сумму выплат после пожара в ШушарахТехнологии и медиа, 00:00
США вырвали победу у сербов и вышли в финал Олимпиады по баскетболуСпорт, 08 авг, 23:50
В Киеве не увидели смысла в прямых переговорах с Россией на данный моментПолитика, 08 авг, 23:47
Правительство выделит 220 млн руб. жителям Курской областиОбщество, 08 авг, 23:41