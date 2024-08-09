В четырех российских регионах объявили воздушную тревогу
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, об этом в 0:11 мск сообщило управление МЧС по региону. Спустя четыре минуты опасность атаки дронов объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.
За несколько минут до этого, в 23:51 мск, в Курской области была объявлена ракетная опасность — в десятый раз за сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В 1:05 мск о воздушной тревоге в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Курской области с утра 6 августа ведутся бои. Глава Генштаба России Валерий Герасимов 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По данным Минобороны, за последние сутки было уничтожено до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники.
Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС, был создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Власти нескольких регионов выразили готовность оказать Курской области помощь, в том числе принять эвакуированных детей.
По данным Минздрава, в результате атаки на Курскую область пострадали 66 мирных жителей, включая девять детей.
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