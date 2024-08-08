Минобороны сообщило о сбитых в Курской области дронах
Российские силы ПВО сбили в Курской области с интервалом полчаса два украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в 20:25 и 20:55 мск.
Оба летательных аппарата были самолетного типа.
Утром 8 августа два украинских беспилотника атаковали поселок Борисовка и село Черемошное в Белгородской области.
«В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект — в здании повреждены остекление и навес», — написал глава региона Вячеслав Гладков.
Еще один беспилотник, по его словам, сдетонировал рядом с частным домом в Черемошном. «В результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба», — уточнил он.
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