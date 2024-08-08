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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитых в Курской области дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО сбили в Курской области с интервалом полчаса два украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были уничтожены в 20:25 и 20:55 мск.

Оба летательных аппарата были самолетного типа.

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Утром 8 августа два украинских беспилотника атаковали поселок Борисовка и село Черемошное в Белгородской области.

«В поселке Борисовка Борисовского района FPV-дроном атакован инфраструктурный объект — в здании повреждены остекление и навес», — написал глава региона Вячеслав Гладков.

Еще один беспилотник, по его словам, сдетонировал рядом с частным домом в Черемошном. «В результате взрыва в доме выбиты окна, посечен фасад и перебита газовая труба», — уточнил он.

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